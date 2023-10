Spanning op Balkan loopt op: Kosovo beschuldigt Servië van annexatiepoging

De Kosovaarse premier Albin Kurti beschuldigt Servië ervan het noorden van Kosovo te willen annexeren. Dat meldt ANP. Eind september kwam een Kosovaarse politieagent om het leven in een vuurgevecht met dertig etnisch Servische mannen, van wie er drie werden gedood. Volgens Kurti hoorde dat bij het plan om een deel van Kosovo te annexeren.

De aanslag op de Kosovaarse agenten is opgeëist door de Kosovaars-Servische politicus en zakenman Milan Radoicic die daarvoor gewapende bendes zou hebben ingezet. Radoicic is lid van de extremistisch-nationalistische partij Srpska Lista, een partij die de oorlogsmisdadigers Ratko Mladić en Radovan Karadžić ereburgers wil maken. Na de aanval op de agenten verzamelden zich aan de grens met Kosovo grote aantallen Servische militairen. De Verenigde Staten waarschuwden Belgrado de troepen terug te trekken. De stafchef van de Servische strijdkrachten zegt dat het aantal militairen aan de grens inmiddels is teruggebracht naar 4500 mensen, eerst waren dat er volgens hem 8350.