Spannend debat over Sywert-gate en de indrukwekkendste speech van deze eeuw

Kee & Van Jole schuiven voor de laatste keer dit jaar aan bij De Nieuws BV om de Haagse politiek te becommentariëren. Beiden luisterden naar de start van het debat over de mondkapjes-affaire. Kee noemt het een spannend debat. Van Jole raadt de luisteraars aan het terug te luisteren als ze zich tijdens de Kerstdagen vervelen. Beiden verwachten niet dat minister Hugo de Jonge, een van de hoofdfiguren in dit schandaal, in de problemen zal komen. Noch zijn opvolger Conny Helder. Veel lof is er voor het optreden van Denk-fractievoorzitter Farid Azarkan die scherp en grappig uit de hoek kwam.