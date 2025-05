Spanje vermoedt dat hoge snelheidslijn werd gesaboteerd, Guardian onthult Russisch terreur-complot Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 408 keer bekeken • bewaren

De Spaanse minister van Transport heeft verklaard dat de spoorwegen zijn getroffen door een "ernstige vorm van sabotage" nadat op verschillende plaatsen seinsystemen onklaar werden gemaakt. De hoge snelheidslijn tussen Madrid en Sevilla liep daardoor enorme vertragingen op die meer dan 10.000 reizigers troffen.

Op vier verschillende plaatsen in de regio Toledo, ten zuiden van Madrid, zijn kabels van het seinsysteem dusdanig beschadigd dat ze onbruikbaar werden. Meer dan 150 meter kabel is verdwenen. De autoriteiten achten de kans klein dat het om een ordinaire diefstal gaat omdat de waarde van de kabels gering is en de acties op verschillende locaties werden uitgevoerd. Het gaat om gebieden die niet bewaakt worden met camera's. De directeur van spoorwegmaatschappij Renfe heeft in een interview met Radio Nacional de España gezegd dat een dergelijke diefstal nooit eerder is vertoond. HIj zegt dat het sowieso sabotage is, ook al zou het motief slechts diefstal zijn, omdat het een aanslag is op de infrastructuur.

De kabels werden zondagavond onklaar gemaakt. In de loop van maandagochtend was de schade hersteld. Reizigers moesten uren wachten. De dienstregeling zal naar verwachting in de loop van de dag weer volledig hervat worden. Een week eerder werden Spanje en Portugal getroffen door een ongekend grootschalige uitval van de stroomvoorziening.

De politie onderzoekt de sabotage. Wie er achter zit is niet duidelijk maar inlichtingendiensten waarschuwen dat Rusland actief is in Europese landen om het maatschappelijk leven te ontregelen. The Guardian onthult nieuwe feiten rond een netwerk van Europese saboteurs die geronseld zijn door de Russische geheime dienst. In dit geval gaat het om criminelen die schijnbaar onschuldige pakketjes verstuurden met bijvoorbeeld cosmetica en seksspeeltjes. Ze bevatten echter ook zelfgemaakte bommen die onderweg af moesten gaan.

Juli vorig jaar ontploften op drie verschillende plaatsen dergelijke pakketjes, in Leipzig, Manchester en bij Warschau. In september werd een netwerk opgerold van verzenders van dergelijke pakketjes, die soms gewoon met DHL verstuurd waren. In een uitgebreid artikel legt The Guardian uit hoe er te werd gegaan. Dergelijke pakketjes worden ook vaak met passagiersvliegtuigen verstuurd. Als ze tijdens de vlucht ontploffen volgt een ramp.