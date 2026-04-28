Spanje raadt toeristen aan direct vliegreizen te boeken, nu ze nog betaalbaar zijn

Jordi Hereu, de Spaanse minister van Industrie en Toerisme, raadt toeristen aan zo snel vliegtickets te boeken, om de stijgende prijs van olie voor te zijn. Als gevolg van de oorlog van Trump en Netanyahu tegen Iran schiet de prijs van kerosine omhoog. Hereu vreest dat daardoor de toerisme-industrie van Spanje in gevaar komt.

"Wat we mensen aanraden, is om hun tickets nu te kopen, want het klopt dat (luchtvaartmaatschappijen) momenteel kerosine gebruiken die al enige tijd geleden is ingekocht, en daardoor zijn er prijsschommelingen," aldus Hereu. "...Het is al duidelijk dat de prijzen zijn gestegen en dit zou de vraag kunnen beïnvloeden," zei hij, eraan toevoegend dat de Spaanse en Europese autoriteiten maatregelen nemen om brandstoftekorten te voorkomen. De verstoring van de wereldwijde olievoorraden heeft de prijzen met ongeveer 50% doen stijgen sinds de Amerikaanse en Israëlische aanvallen op Iran op 28 februari. De stijgende olieprijzen hebben de prijs van langeafstandsvluchten vanuit Europa met meer dan $100 verhoogd, een kostenpost die waarschijnlijk zal leiden tot hogere ticketprijzen, aldus de actiegroep Transport & Environment vorige week.

Hereu benadrukte dat Spanje, een van de grootste economiën van Europa, een grotere voorraad kerosine heeft dan andere landen. Zijn waarschuwing geldt vooral toeristen uit landen waar zulke voorraden niet beschikbaar zijn. Transavia en KLM schrappen alvast een groot aantal vluchten maar Nederland lijkt daar vooralsnog aan te ontsnappen.

Eerder deze maand zei Transavia in Nederland al nog niet te overwegen vluchten te annuleren om de gestegen kerosineprijs. KLM besloot wel om 160 vluchten van en naar Schiphol te schrappen. Ze zouden door de duurdere brandstof als gevolg van de Iranoorlog niet rendabel kunnen worden uitgevoerd. Dit betreft onder andere vluchten van en naar Londen en Düsseldorf, waar KLM doorgaans meerdere keren per dag op vliegt.

KLM heeft ook bekend gemaakt dat tarieven voor cabinetickets met 50 euro per retour stijgen. Touroperator TUI heeft de de winstverwachting voor het hele jaar verlaagd en zegt ongeveer 40 miljoen euro aan extra kosten te hebben gemaakt als gevolg van de oorlog, waaronder repatriëringskosten en operationele verstoringen. SunExpress, een joint venture tussen Turkish Airlines en Lufthansa, voert een tijdelijke brandstoftoeslag van 10 euro per passagier in voeren op routes tussen Turkije en het Europese vasteland voor boekingen die op of na 1 april zijn gemaakt voor vertrekken op of na 1 mei. De topman van Ryanair waarschuwt dat de oorlog kan leiden tot het faillissement van een aantal Europese luchtvaartmaatschappijen.