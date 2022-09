Spanje maakt treinreizen gratis om gevolgen crisis voor bevolking te verlichten

De linkse regering van Spanje maakt een deel van het treinverkeer gratis tot het einde van dit jaar om de bevolking die onder de crisis leidt per direct te hulp te schieten. Het aanbod geldt voor forenzentreinen op reizen van minder dat 300 kilometer. De maatregel is vooral gericht op abonnementhouders. Lange reizen per hogesnelheidstrein en enkele reizen vallen er niet onder. Op andere reizen kan wel forse korting van 50 procent worden verkregen. De Spaanse spoorwegen zijn een staatsonderneming.