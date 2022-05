Spanje komend weekend geteisterd door ongekende hittegolf

Zaterdag worden in het zuiden van Spanje naar verwachting temperaturen van hoger dan 42 graden verwacht. Die worden veroorzaakt door een voor de maand mei uitzonderlijk krachtige hittegolf die ook stofwolken van Sahara woestijnzand met zich meebrengt. Aemet, het Spaanse KNMI, waarschuwt de bevolking dat de maand mei een van de heetste van de afgelopen decennia lijkt te worden. De temperaturen liggen 10 tot 15 graden boven het gemiddelde.

In augustus vorig jaar werd het hitterecord in Spanje gebroken met een temperatuur van 47,4 graden Celsius in de Andalusië. De hitte betekent ook dat het gevaar van bosbranden sterk toeneemt. Daarnaast worden er oranje stofwolken verwacht waardoor de luchtkwaliteit aanzienlijk vermindert. De overheid adviseert burgers zich licht te kleden, te zorgen voor voldoende water en extra te letten op kwetsbare medeburgers zoals ouderen, kinderen en zwangere vrouwen.