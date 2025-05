Spanje en België willen onderzoek naar fraude bij Eurovisie-stemmen Israël Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 1099 keer bekeken • bewaren

De publieke omroepen van België en Spanje eisen een onderzoek naar het telestemsysteem van het Eurovisie Songfestival na de verrassende tweede plaats van Israël in de finale van afgelopen zaterdag. Dat meldt het AD. Met name de mogelijkheid om twintig keer per persoon te stemmen roept vragen op over de eerlijkheid van de procedure. Israëls omstreden inzending Yuval Raphael won de publieksstemming maar eindigde uiteindelijk tweede achter Oostenrijk, dat steun kreeg van de vakjury.

Verontrustend voor de critici was de actieve campagne van Israëlische ambassades in verschillende deelnemende landen, die via sociale media opriepen massaal voor Israël te stemmen. Zelfs op Times Square in New York was een billboard te zien van de Israëlische deelneemster, terwijl hoge diplomaten screenshots deelden van hun meervoudige stemmen voor Israël.

De Spaanse premier Pedro Sánchez wil drastischer maatregelen en roept op om Israël volledig uit te sluiten van deelname, vergelijkbaar met de sanctie die Rusland kreeg na de invasie van Oekraïne. "We kunnen niet met twee maten meten als het gaat om cultuur," verklaarde hij. In aanloop naar het Songfestival werd al hevig geprotesteerd tegen de aanwezigheid van Israël dat genocide pleegt in Gaza.

De EBU heeft inmiddels gereageerd op de beschuldigingen en benadrukt dat het stemproces "tot de meest geavanceerde ter wereld behoort" met strenge controles op onregelmatigheden. Volgens de organisatie is in alle deelnemende landen een geldige stemming geregistreerd. AvroTros, de Nederlandse omroep achter het Songfestival, heeft aangekondigd later op maandag met een verklaring te komen.