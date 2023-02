SpaceX van Elon Musk dreigt herstel van ozonlaag teniet te doen

Het redden van de ozonlaag is een van de grote succesverhalen van het internationale milieubeleid. Landen spraken eind jaren tachtig af om te stoppen met het gebruik van chloorfluorkoolwaterstoffen (cfk’s). Later gebeurde dat ook met de cfk-opvolger hfk. De maatregelen hebben geleid tot herstel van de ozonlaag, waardoor de mens minder last heeft van schadelijke uv-straling.

Die groei kan het eerdere herstel van de ozonlaag weer teniet doen, stelt natuurkundige Laura Revell. Mo.be bericht: “Haar onderzoek, gepubliceerd in het tijdschrift Journal of the Royal Society of New Zealand toont aan hoe de gassen en deeltjes die raketten uitstoten terwijl ze onze atmosfeer doorklieven het moeizaam verworven herstel van de ozonlaag kunnen vertragen of zelfs tenietdoen. De uitstoot van raketbrandstoffen is momenteel niet gereguleerd. De uitstoot van moderne raketten bevat gassen en deeltjes, waaronder reactief chloride, zwarte koolstof en stikstofoxiden. Al deze stoffen vernietigen ozon.”