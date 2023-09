Spaanse wereldkampioen Jenni Hermoso doet aangifte van aanranding tegen bondsvoorzitter Rubiales Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 112 keer bekeken • bewaren

De aanvoerder van het Spaanse vrouwenvoetbalelftal Jenni Hermoso heeft officieel aangifte gedaan van aanranding tegen bondsvoorzitter Luis Rubiales. Na de gewonnen WK finale greep Rubiales Hermoso bij het hoofd en zoende haar op haar mond. Volgens hem met wederzijdse instemming, maar Hermoso liet vrijwel direct weten zich er zeer onprettig bij te hebben gevoeld.

De aangifte is gedaan op uitnodiging van het Spaanse openbaar ministerie. Dat is op eigen initiatief een onderzoek gestart omdat er volgens hen mogelijk sprake is van een seksueel misdrijf. Hermoso is daarop gevraagd formeel aangifte te doen, wat ze inmiddels heeft gedaan. Mocht Rubiales schuldig worden bevonden, dan riskeert hij een celstraf van een tot vier jaar.

In een eerdere verklaring zei Hermoso dat zij zich na de kus, die voor de draaiende camera’s plaatsvond op het huldigingspodium, “kwetsbaar en een slachtoffer van agressie” had gevoeld. Ze noemde de kus “een impulsieve, seksistische en ongepaste daad, zonder ook maar enige toestemming van mijn kant”. Rubiales zelf heeft na alle ophef weliswaar een mager excuus aangeboden, maar zegt nog steeds onschuldig te zijn en zegt dat Hermoso er geen probleem mee had.