Spaanse wappies bedreigen meteorologen wegens aanhoudende droogte

De Spaanse regering schiet het AEMET, het Spaanse KNMI, te hulp omdat de medewerkers worden bedreigd en belaagd door aanhangers van complotfantasieën. Dat meldden verschillende media . De aanvallen komen in een tijd dat het land net als andere delen van Zuid-Europa op heftige wijze geconfronteerd wordt met de gevolgen van klimaatverandering. Aanhoudende droogte en hitte teisteren het land en er zijn zelfs zorgen over de voedselcontinuïteit.

De weersverwachtingen die de medewerkers presenteren leiden tot een golf aan verwensingen en bedreigingen uit de hoek van klimaatontkenners. "Moordenaars", "jullie zullen het betaald krijgen" en "we houden jullie in de gaten" zijn maar enkele voorbeelden van wat de meteorologen over zich heen krijgen. Volgens AEMET zijn dergelijke verwensingen nooit eerder op deze schaal voorgekomen. Het instituut maakte een video over waar ze mee te maken krijgen door hun werk te doen.