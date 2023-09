Spaanse voetbalsters spelen nog steeds niet voor nationale ploeg, ook niet nu voorzitter weg is

De Spaanse voetbalsters van de nationale ploeg weigeren nog steeds om uit te komen voor Spanje. Dat melden diverse Spaanse media. Hoewel Luis Rubiales is opgestapt als voorzitter van de Spaanse bond na zijn aanranding van teamcaptain Jennifer Hermoso, willen de spelers dat er meer mensen vertrekken die hem de hand boven het hoofd hielden.

Voor de Spaanse voetbalbond betekent de weigering van de speelsters een probleem. De Spaanse voetbalsters die net de wereldtitel in de wacht hebben gesleept, moeten komende donderdag in de Nations League tegen Zweden in actie komen en op 26 september tegen Zwitserland. Een reserveploeg oproepen lijkt ook nauwelijks mogelijk: maar liefst 41 speelsters hebben aan de bond laten weten dat ze niet willen voetballen.