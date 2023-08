Spaanse voetbalbond eist dat aanrandende voorzitter Rubiales direct opstapt Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 177 keer bekeken • bewaren

De bestuursleden van de Spaanse voetbalbond hebben de handtastelijke voorzitter Luis Rubiales opgeroepen om direct af te treden. De zeventien regiovoorzitters hielden maandag een spoedoverleg over het grensoverschrijdende gedrag dat de algemene voorzitter van de bond na het winnen van de wereldtitel tentoonstelde. Het schandaal krijgt inmiddels nog grotere proporties. Ook de Verenigde Naties hebben zich kritisch uitgelaten over de aanranding van voetbalster Jenni Hermoso door Rubiales.

Volgens het bestuur van de Spaanse bond kan Rubiales onmogelijk in functie blijven nu 'zijn onacceptabele gedragingen het imago van het Spaanse voetbal ernstig hebben beschadigd'. Rubiales zelf weigert nog altijd op te stappen en blijft in alle toonaarden ontkennen dat hij ook maar iets fout heeft gedaan. De verklaring van Hermoso zelf dat de kus tegen haar zin was, noemt de voorzitter een leugen. Rubiales wil Hermoso daar zelfs om voor de rechter slepen. De kans dat Rubiales een zaak heeft, is verwaarloosbaar. Justitie heeft zelf al een vooronderzoek geopend en volgens het OM valt de zoen onder seksueel misbruik of geweld. Voetbalbond FIFA heeft Rubiales al een voorlopige schorsing van negentig dagen opgelegd.

Binnen en buiten Spanje wordt heftig gereageerd op het voorval. Het Spaanse vrouwenteam dat zojuist wereldkampioen is geworden, liet al direct weten geen wedstrijd meer te zullen spelen zolang Rubiales in het zadel zit. Minister Miquel Iceta van Sport zei dat ook wat hem betreft 'de laatste uren van Rubiales zijn geteld'. Voetbalvakbond FutPro waar Rubiales lid van is blijft grotendeels nog achter de voorzitter staan. Minister van Arbeid Yolanda Diaz sprak maandag met vertegenwoordigers van de bond en concludeerde: 'Zij die Rubiales blijven steunen, zijn niet geschikt om aan te blijven op hun positie.'

Ondertussen heeft ook de VN zich uitgesproken. "Hoe moeilijk is het om iemand niet op de lippen te kussen?" zei woordvoerder Stephane Dujarric van VN-secretaris-generaal António Guterres. "Ik zie geen enkele aanwijzing dat de kus met wederzijds goedvinden is gegeven", vervolgde Dujarric. "Er blijft een kritiek probleem van seksisme in de sport en we hopen dat de Spaanse autoriteiten en de Spaanse regering dit probleem aanpakken op een manier die de rechten van alle vrouwelijke atleten respecteert."