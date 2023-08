Spaanse voetbalbond dreigt Hermoso en protesterende voetbalsters aan te klagen Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 293 keer bekeken • bewaren

De macho's van de Spaanse voetbalbond drijven het conflict rond het grensoverschrijdend gedrag van voorzitter Rubiales verder op de spits. Onder meer door te proberen de rollen om te draaien en de vrouwen tot daders te verklaren. De bond dreigt aanvaller Jenni Hermoso van het nationale team, dat voor het eerst in de geschiedenis Spanje de wereldcup bezorgde, voor de rechter te slepen wegens smaad. De 79 voetbalspeelsters die haar steunen en niet willen voetballen zo lang Rubiales voorzitter is, worden door de bond ook bedreigd met een gang naar de rechter. De bond stelt dat volgens de regels alle spelers verplicht zijn uit te komen voor het nationale team als de bond zegt dat ze dat moeten doen, meldt The Guardian. De vrouwen worden met andere woorden gedwongen te spelen door de mannen.

De bond lijkt volgens commentatoren het conflict te verleggen tot ver buiten het voetbalveld en er een cultuurstrijd van te maken tussen de oude diepgewortelde hiërarchie in de Spaanse samenleving waarbij mannen de dienst uitmaken versus het moderne, feministische Spanje.

Hermoso heeft in een verklaring gesteld dat de zoen op de mond waar Rubiales haar voor de camera te dwong na het behalen van de wereldtitel ongewenst was en dat die haar het gevoel gaf kwetsbaar en slachtoffer van agressie te zijn. "Op geen enkel moment heb ik ingestemd met de kus. Ik zal niet toestaan dat mijn woorden in twijfel worden getrokken en evenmin dat mensen dingen gaan verzinnen die ik niet gezegd heb."

Kort nadat de verontwaardiging losbarstte over de aanranding gaf de voetbalbond een verklaring uit waarin Hermoso zei dat ze geen bezwaar had tegen de kus en ze goede vrienden was met Rubelias. Die verklaring is door de voetbalbond verzonnen en als tekst verspreid nadat Hermoso weigerde dat op camera te zeggen. Hermoso zegt dat ook vrienden en familieleden van haar onder druk zijn gezet soortgelijke beweringen te doen.