Spaanse tv-presentator steekt middelvinger op naar Netanyahu en je raadt nooit wat er dan gebeurt...

Spanje, het Europese land met de jongste herinneringen aan fascisme, komt wel massaal in verzet tegen de genocide die Nethanyahu en zijn Israëlische strijdkrachten plegen op de bevolking van Gaza. De Vuelta, de Spaanse versie van de Tour de France, kreeg te maken met protesten die werden toegejuicht door de socialistische premier Pedro Sánchez. Dat is nog wat andere koek dan wegkijker Schoof die oorlogsmisdaden maar niet wil zien.

Ook op tv is het verzet zichtbaar. El Gran Wyoming, een comedian die de populaire tv-show El Intermedio presenteert, had in beeld zijn middelvinger - doigt d'honneur - opgestoken naar Netanyahu. “Elke sociale verandering begint met een klein gebaar," verklaarde hij. "In Spanje richten we dit gebaar om te beginnen aan Netanyahu."

Op social media barstte natuurlijk, zoals altijd bij kritiek op Israël 'spontaan' een storm van protest los. En de Israëlische media spraken schande van het kleine gebaar. Daar reageerde El Gran Wyoning de volgende dag op door het nog een keer te doen en niet alleen hij, maar nu met zijn hele team. Ze instrueerden de kijker hoe je op de juiste manier je middelvinger moet opsteken.