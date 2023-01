Spaanse regering in crisisberaad na zeven gevallen van femicide in drie weken tijd

De Spaanse overheid heeft voor de tweede keer in twee maanden tijd een spoedberaad belegd om te zoeken naar manieren om de vele gevallen van femicide in het land terug te dringen. Sinds het begin van januari zijn er zes vrouwen en een jong meisje vermoord, allen door de partners of ex-partners van de vrouwen. In december werd er ook al een crisiscomité gevormd nadat die maand elf vrouwen werden vermoord.