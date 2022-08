Spaanse overheid gebruikt gestolen foto's van vrouwen voor body positivity-campagne Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 134 keer bekeken • bewaren

Een Spaanse overheidscampagne die vrouwen ‘met lichamen in alle soorten en maten’ wil aanmoedigen toch vooral de Spaanse stranden te bezoeken, zorgt voor woede bij de vrouwen afgebeeld op de poster. De vrouwen, allemaal Brits, zijn zonder hun medeweten op de poster geplakt. De maker ervan heeft daarnaast de nodige aanpassingen aan hun afgebeelde lichaam gedaan.

De eerste vrouw die zich meldde was de Londense Nyome Nicholas-Williams, afgelopen vrijdag. Een van haar Instagram-volgers attendeerde haar erop dat ze te zien was in de Spaanse reclame. De foto was rechtstreeks van haar Instagram-pagina geplukt. De artiest was zo vrij om de vrouw een andere kleur bikini te geven en om haar arm in een andere positie te brengen.

Dit weekend ontdekte tot haar grote schrik ook Sian Green-Lord dat ze terug te vinden is in de overheidscampagne. Ook hier is een foto gebruikt die is gestolen van Instagram. Waar Green-Lord in de originele foto een wit badpak draagt, heeft ze op het Spaanse strand een bloemenmotief. Dat is echter niet de grootste aanpassing die de artiest gemaakt heeft: Sian Green-Lord verloor na een aanrijding in 2013 haar been en draagt een prothese. Die is op de poster nergens meer te zien. ‘Het is één ding om mijn afbeelding te gebruiken zonder mijn toestemming,’ aldus Green-Lord die zegt woest te zijn. ‘Maar het is heel iets anders om mijn lichaam te bewerken, mijn lichaam met mijn prothetische been … Ik weet niet eens wat ik moet zeggen, maar het is meer dan fout.’

Zondag ontdekte een derde vrouw dat ze zeer tegen haar zin in op de poster te zien is. Julie FitzPatrick overleefde kanker na een dubbele borstamputatie. In het verleden liet ze zich met ontbloot bovenlijf fotograferen om aandacht te vragen voor borstkanker. Op de Spaanse poster is haar gezicht geplakt op een vrouw met een enkele borstamputatie. Fitzpatrick wist van niets.

De campagne is een initiatief van het Spaanse ministerie van Gelijkheid. Volgens het Spaanse Vrouweninstituut, onderdeel van het ministerie, is de campagne nodig omdat veel vrouwen met name in de zomer beledigende opmerkingen over hun lichamen moeten ondergaan.

Voor de poster werd kunstenaar Arte Mapache ingehuurd. Die heeft inmiddels laten weten onder grote tijdsdruk te hebben gewerkt, waardoor er geen toestemming aan de vrouwen is gevraagd. Mapache zegt nu het ontvangen honorarium voor de poster onder de vrouwen te willen verdelen. Naar verluidt bedraagt dat 84.000 euro, maar volgens Mapache gaat het slechts om 4.490 euro. Ook zegt Mapache nooit misbruik van de vrouwen te hebben willen maken, maar dat ze simpelweg wilde laten zien dat ze een inspiratie voor haar zijn.