Spaanse oud-voetbalvoorzitter Rubiales riskeert celstraf voor aanranding aanvoerder Jenni Hermoso

26 jan. 2024 - 17:51

Daniel4 LaBou Hermoso is jong in deze tijd ik was dat in een andere tijd. Het is geen kritiek op Hermoso maar een andere mening. Mannen doen nu eenmaal domme en gekke dingen. Dat verander je niet zomaar. Ik weet nu zeker dat het niet kan. Als Hermoso uit eigen beweging handelt en niet is aangezet door de mediadruk, puriteinen of de Taliban dan mag zij zeker klagen. Niet vergeten dat het een om een spontane (domme) actie van Rubiales gaat. Aanranding pfffff. Ik ben van mening dat er veel meer gezoend moet worden in de wereld. Ook door mannen onderling. Sommige landen was dat niet ongebruikelijk. Jammer dat de mores daarin veranderd is. De nieuwjaarsborrel is er minder leuk door geworden.