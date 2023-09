Spaanse justitie vervolgt voetbalbobo Luis Rubiales wegens aanranding stervoetballer Jenni Hermoso

De aanklacht komt twee dagen nadat de speelster het OM om vervolging van Rubiales had gevraagd. Ze verklaarde ook dat zij en haar familie door Rubiales en zijn medewerkers onder druk zijn gezet om te zeggen dat Rubiales haar met haar instemming had gekust en tegen zich aan had gedrukt. Het OM klaagt Rubiales daarom ook aan voor het uitoefenen van dwang. Zonder de aangifte van Hermoso kon het OM geen strafrechtelijk onderzoek tegen Rubiales starten.

Het incident heeft tot veel protest geleid in Spanje en daarbuiten. Rubiales werd al tijdelijk geschorst door wereldvoetbalbond FIFA. De Spaanse voetbalbond verdedigde Rubiales in eerste instantie nog, maar bood vervolgens toch excuses aan. Aangezien de WK-finale in Australië werd gespeeld heeft aanklager Durantez bij de Australische autoriteiten geïnformeerd of de kus daar als seksuele misdaad wordt beschouwd.