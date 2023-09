Spaanse coach cancelt topvoetballer Jenni Hermoso die strijdt tegen seksueel geweld

Hermoso is het daar absoluut niet mee eens. “Beschermen voor wat?”, schrijft ze in een verklaring die geen misverstanden laat bestaan. “We zijn al weken, maanden op zoek naar bescherming door de RFEF die nooit geboden is. De mensen die ons nu vragen hen te vertrouwen, zijn dezelfden die maandag een selectie maakten met speelsters die hadden gevraagd om NIET te worden opgeroepen.”

Iker Casillas (42), goed voor 167 caps voor Spanje en de doelman bij de gewonnen EK’s (2008 en 2012) en WK (2010), uitte op Twitter kritiek op de Spaanse voetbalbond. “Het wordt steeds erger bij de RFEF”, schreef de voormalige doelman van onder meer Real Madrid. “Naar aanleiding van de selectie willen we vanuit de AFE onze verbazing uitspreken over het gebrek aan dialoog van de RFEF tegenover het meerderheidsstandpunt van de speelsters. Het is onbegrijpelijk dat een instantie die, zoals het de voorbije tijd verklaarde, van plan was open te staan voor dialoog en consensus, opnieuw zo’n houding aanneemt tegenover de speelsters. Vanuit de AFE roepen we de RFEF op om te stoppen met druk uit te oefenen op de speelsters en na te denken over de redenen waarom de opgeroepen speelsters niet meer willen uitkomen voor hun land.”