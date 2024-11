Spaanse bevolking rampgebied jouwt bezoekende koning uit en gooit met modder Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 415 keer bekeken • bewaren

Het bezoek van de Spaanse koning Felipe, koningin Letizia en premier Pedro Sánchez aan de door noodweer getroffen gebieden is bij de lokale bevolking niet in goede aarde gevallen. Nadat de koning was aangekomen in Valencia braken er protesten uit, begonnen mensen met modder te gooien en gilden "ga weg" en "moordenaar".

De koning probeerde met mensen te praten en hen te kalmeren, terwijl de premier zich vanwege de gespannen sfeer al direct had omgedraaid. Felipe brak zijn bezoek voortijdig af.

Volgens Spaanse media zijn mensen boos, omdat hulp voor de getroffen gebieden veel te laat op gang kwam. Ook werden mensen pas laat gewaarschuwd voor de ernst van het noodweer, dat tot nu toe zeker 217 mensen het leven heeft gekost.

Volgens de Spaanse overheid lag de verantwoordelijkheid voor het sturen van waarschuwingssignalen naar de bevolking bij de regionale autoriteiten. De volkswoede richt zich ook op Carlos Mazón, de president van de regio Valencia, die ook aanwezig was bij het bezoek. Volgens zijn regering is er direct gehandeld nadat de informatie bij hen beschikbaar was.

Premier Sánchez heeft aangekondigd dat er in een later stadium een onderzoek zal komen naar mogelijke nalatigheid in aanloop naar de ramp.