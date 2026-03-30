Spaans luchtruim gesloten voor alle vliegtuigen die deelnemen aan Amerikaans-Israëlische oorlog

Spanje heeft zijn luchtruim gesloten voor militaire vliegtuigen die deelnemen aan de Amerikaans-Israëlische oorlog tegen Iran. Toestellen die zijn gestationeerd op bases in landen als het Verenigd Koninkrijk of Frankrijk, mogen niet langer over Spaans grondgebied vliegen richting het Midden-Oosten. Dat meldt NRC op basis van berichtgeving in de Spaanse krant El País. Die baseert zich weer op militaire bronnen. Door de afsluiting moeten sommige vliegtuigen omvliegen, via Frankrijk of de Straat van Gibraltar. Voor noodlandingen geldt een uitzondering.

De Spaanse regering neemt duidelijk stelling tegen de oorlog in Iran. Begin deze maand vatte premier Pedro Sánchez zijn standpunt op nationale televisie samen in vier woorden: „No a la guerra”. Vanuit die gedachte stonden de Spanjaarden Amerikaanse gevechtsvliegtuigen niet toe om te landen op de gezamenlijk beheerde militaire bases in Rota en Morón in het zuiden van Spanje. De oorlog in Iran, zei minister Margarita Robles van Defensie, voldoet immers niet aan internationale juridische kaders. De Amerikaanse president Donald Trump dreigde dat hij alle handelsbetrekkingen met Spanje zou verbreken. Maar dat heeft hij nog niet gedaan.