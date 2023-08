SP wil een ideeënstrijd en geen boekhoudersdebat in de komende verkiezingscampagne

10 aug. 2023 - 15:50

"Ik zou liever zien dat iedere partij een grove schets maakt van Nederland over 10 jaar en over 30 jaar." Nadat ik jou al honderden keren heb uitgelegd hoe politiek in elkaar zit in dit land, schrijf je nog steeds de grootste onzin. Als de bevolking niet heel snel wordt uitgelegd wat "rechts" betekent, is Nederland over 30 jaar weer een nachtwakersstaat, zoals de rechtse partijen het graag zien. Het laatste kabinet Den Uyl gaf net zo veel geld uit als er binnen kwam. Terwijl we het ziekenfonds hadden en de ziektewet en bejaardenhuizen en verzorgingstehuizen en de sociale werkplaats en nog veel meer. Het kan dus, maar de WIL is afwezig. Iedereen die op een rechtse partij stemt, denkt dat hij/zij daar voordeel van zal ondervinden, anders doe je dat niet. Maar de werkelijkheid is dat minstens 80 % van die slecht geïnformeerde Nederlanders zichzelf met dat rode potlood een mes in de rug steekt als dat potlood stopt bij CDA, VVD, PVV en soortgelijke partijen. Je hebt klimaatontkenners. Die ontkennen dat het mogelijk is om de opwarming terug te draaien. Zo heb je ook sociaalontkenners. Zoals jij. Die ontkennen dat het mogelijk is om een sociale maatschappij op poten te zetten, terwijl meerdere landen op DIT moment toch duidelijk laten zien dat het kan. De SP wil ideeën horen. Wat heb ik daar aan, als de probleem veroorzakers die steeds weer een regering vormen, alle goede ideeën met één beweging van tafel vegen? Niks toch?