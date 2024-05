SP wil allerrijksten meer belasten: 5% over vermogen boven de 5 miljoen

SP-leider Jimmy Dijk stelt een nieuwe miljonairstaks voor. Onder het voorstel moeten multimiljonairs 5% belasting gaan betalen over hun vermogen boven de 5 miljoen euro. De maatregel levert volgens de SP 12,7 miljard euro op.

“Hiermee kunnen we flink investeren in onze publieke voorzieningen zoals zorg, volkshuisvesting, onderwijs en energie”, aldus Dijk in een toelichting. “De superrijken gaan het niet voelen, maar de levens van miljoenen Nederlanders ga je er compleet mee veranderen.”