SP start ‘terughaalactie’ bij supermarkten: ‘Dit geld is van ons’

10 jun. 2023 - 9:28

Sympathieke actie maar de supermarkten zijn niet de veroorzakers. Ik snap dat de SP kiest voor een makkelijk en herkenbaar doelwit, maar dat is puur vanuit hun communicatie strategie geredeneerd. Het zijn de fabrikanten en leveranciers waar je achter aan moet. Blokkeer de toegangswegen bij de Friesland Campina vestigingen. Laat de melk zuur worden. Boeren hebben vorig jaar hun prijzen verdubbeld. Nergens in Europa is de zuivelprijs zo hoog als hier. Dat is met reden. Boeren willen op die manier de waarde van hun bedrijf opkrikken, want bij de dreigende uitkoop van hun bedrijf telt omzet en winst een grote rol. De supermarkten hebben sinds de prijsverhogingen te maken met dalende marges op vooral zuivel en graanproducten. Dat betekent dat zij de prijsverhogingen van leveranciers niet helemaal door berekenen. Jumbo is bezig de diepte en de breedte van het assortiment terug te dringen en zich te concentreren op die producten die goed lopen. Dat doen ze omdat de marges onder druk staan en leveranciers geen prijsverlagingen willen doorvoeren. Kortom, de SP slaat de plank finaal mis. Ze durft de echte problemen niet aan te pakken dus richten ze zich op de etalages en niet op de spullen die er in liggen.

