SP-prominent Renske Leijten verlaat Tweede Kamer Nieuws • Vandaag

Renske Leijten, een van de bekendste Kamerleden die samen met Pieter Omtzigt en Farid Azarkan de Toeslagenaffaire op de politieke agenda zette, verlaat het parlement. Dat heeft ze bekendgemaakt op een landelijke vergadering van haar partij, de SP.

"Na bijna 17 jaar in de Tweede Kamer is het genoeg. Dit betekent zeker niet dat ik stop als SP’er, maar voor mij ligt de democratie niet meer in de Tweede Kamer of in politiek Den Haag. Het is voor mij nu tijd om uit de Haagse bubbel te stappen en me op een andere manier bezig te houden met onze democratie. Het is tijd om de echte samenleving weer op te zoeken en daar mensen te gaan organiseren."

Leijten zette zich in de Tweede Kamer onder meer in voor zaken als de zorg en het referendum. Ze kreeg voor elkaar dat de eerste twee wetten van de SP werden aangenomen, tegen loondump in de thuiszorg en om aanbestedingen in de thuiszorg te voorkomen. "Ik ben ook trots dat we marktwerking en aanbestedingen in de ambulancezorg hebben kunnen tegenhouden," aldus Leijten die daarvoor samen met haar partij actievoerde. " Naar de argumenten werd niet geluisterd, maar naar de acties wel."

SP-leider Lilian Marijnissen zegt in een dankwoord: "Renske is precies dat waar het in politiek Den Haag veelal aan ontbreekt. Een echte stem van de mensen, altijd betrokken en bevlogen en voor iedereen benaderbaar. Renske laat zien hoe je in het parlement actief kunt zijn zonder parlementair te worden. De politiek heeft niet minder Renske Leijtens nodig, maar meer. Gelukkig blijft ze actief in de SP, maar we zullen haar in Den Haag ontzettend missen."