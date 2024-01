SP-oudgediende Tiny Kox weg uit de Eerste Kamer

“We hebben kinderarmoede onder de aandacht gekregen, huurverhogingen tegengehouden en het correctief referendum aan een meerderheid in de Eerste Kamer geholpen”, stelt Kox in een verklaring. “Met een goed gevoel geef ik nu het stokje door aan mijn opvolger Lies van Aelst.”

Kox, die ook 17 jaar gemeenteraadslid in Tilburg was, zat ruim veertig jaar in het bestuur van de SP. Afgelopen week stopte hij al als president van de Parlementaire Assemblee van de Raad van Europa in Straatsburg.