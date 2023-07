SP-leden hijsen Marijnissen weer op het schild, Renske Leijten schrijft programma

22 jul. 2023 - 17:28

@ Bulle Kooij Jij schrijft: De SP wordt voor mensen die tot nog toe Groenlinks of PvdA stemden nu nog aantrekkelijker als alternatief. Het eerste wat Marijnissen deed was ook een duidelijke aanval op Timmermans. Overigens op deze site vanuit SP-hoek al enkele dagen dezelfde soort uitspraken. De SP gaat de teleurgestelde PvdA en GL-kiezers onderdak bieden. Dat is al enige tijd deze strategie. Ik vraag mij af wanneer de SP ontdekt dat dit niet erg succesvol was. Ik denk eigenlijk nooit.