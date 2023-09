SP lanceert tijdens PrinsjesdagProtest de Zorgtelefoon om gebrek aan zorg te inventariseren

Mensen die geen thuiszorg kunnen krijgen voor hun moeder, die het eigen risico niet meer kunnen betalen of een ziekenhuis(afdeling) in de regio dat sluit. Op Prinsjesdag tussen 15.00 en 18.00 uur zitten de Kamerleden van de SP met zorgverleners klaar om naar de verhalen en reacties van mensen te luisteren. De Zorgtelefoon is te bereiken via 0800-0225005. ‘Er mag niet meer bezuinigd worden op de zorg, er moet juist geïnvesteerd worden,’ zegt Marijnissen. De SP maakt zich er hard voor dat de bezuinigingen die voor komend jaar staan ingepland van tafel gaan. De Zorgtelefoon vervangt de traditionele Troontelefoon waar mensen konden reageren op de Troonrede.