SP en SGP willen dat winkels wettelijk worden verplicht contant geld te accepteren

De SP en SGP willen voorkomen dat er straks niet meer met contant geld kan worden afgerekend. Dat meldt de NOS . De twee partijen maken zich er zorgen om dat op veel plekken alleen nog pinbetalingen worden geaccepteerd. Maandag dienen ze een voorstel in dat winkels moet verplichten ook contante betalingen te accepteren.

De afnemende acceptatie van cash maakt het voor sommige mensen moeilijker om aankopen te doen. Het gaat dan bijvoorbeeld om ouderen, migranten, laaggeletterden en mensen met een beperking. Ook zijn er mensen die om privacyredenen liever contact geld gebruiken, of omdat ze dan beter beseffen wat hun uitgavenpatroon is. Volgens de initiatiefnemers gebruiken dagelijks 1,5 miljoen mensen nog contant geld.

SP-Kamerlid Mahir Alkaya noemt het van groot belang “dat kwetsbare groepen zo goed mogelijk mee kunnen doen in onze maatschappij”. Volgens zijn SGP-collega Chris Stoffer zijn er ook nog te vaak pinstoringen, waarbij contant betalen dan een mogelijkheid moet blijven. “Het is een belangrijke en betrouwbare back-up,” aldus Stoffer.

Minister Sigrid Kaag van Financiën (D66) liet twee weken geleden weten dat het kabinet de beschikbaarheid van contant geld wettelijk wil regelen. Dat houdt in dat het altijd en overal mogelijk moet blijven om contant geld op te nemen. Volgens de SP en SGP is dat een goed plan, maar bestrijkt het maar de helft van het probleem. Na de zomer zal de Kamer zich over het SP- en SGP-plan buigen om dat contant opgenomen geld ook nog overal te kunnen uitgeven.