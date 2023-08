SP en PvdD wijzen oproep Frans Timmermans tot vorming links front af Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 364 keer bekeken • bewaren

Frans Timmermans, lijsttrekker van de nieuwe linkse combinatie PvdA-GroenLinks, heeft in zijn eerste optreden de SP en PvdD opgeroepen samen een vuist te maken en te komen tot een Verenigd Links. Op een bijeenkomst met leden van zijn twee partijen zei hij dat de linkse partijen moeten in plaats van elkaar tegen te werken samenwerken om zo de politieke macht in handen te krijgen bij de verkiezingen van 22 november.

Timmermans, die zich 17 jaar geleden als staatssecretaris van Buitenlandse Zaken tegenover de Amerikaanse ambassadeur sceptisch heeft uitgelaten over samenwerking met de SP, zegt dat hij in de loop der jaren van gedachten is veranderd. Dat geldt ook ten aanzien van de Partij voor de Dieren. Hij verklaarde fan te zijn van Partij voor de Dieren-lijsttrekker Esther Ouwehand. "Toen de Partij voor de Dieren in de Tweede Kamer kwam, dacht ik: wat een decadentie. Maar ik heb geleerd dat ze een heel waardevolle inbreng in het debat hebben. Ik vind Esther Ouwehand geweldig. Ik kan lezen en schrijven met haar. Het zou toch raar zijn om niet samen te werken met haar in Verenigd Links? Hetzelfde geldt voor de SP. Natuurlijk zijn er verschillen. Je kunt die wel uitvergroten, maar ze verbleken toch als je ze vergelijkt met de verschillen met rechts?’’

De lijsttrekker wil dat de overheid die hervormd wordt en zich nadrukkelijker gaat bemoeien met het bestrijden van zaken als kinderarmoede en de wooncrisis. Onder invloed van de VVD is de rol van de overheid steeds meer teruggedrongen en uitgekleed met vaak desastreuze gevolgen. ,"De afgelopen jaren is het idee gegroeid dat problemen kunnen worden opgelost door er geld tegenaan te gooien. Maar er is geen structureel problemen opgelost, er is wel ontzettend veel geld uitgegeven. Kijk naar het woningtekort. En waarom lukt het niet ouderenzorg beter te organiseren? Dat los je niet op door zelfde structuur met meer geld te financieren.’"

Zijn oproep aan SP en PvdD wordt vooralsnog beantwoord met afwijzing, meldt het AD.

Marijnissen zei al eerder dat de verschillen met GroenLinks en PvdA groot zijn, bijvoorbeeld bij de aanpak van arbeidsmigratie. Ze is door de oproep van Timmermans niet van gedachten veranderd. Volgens Marijnissen kan de SP met veel partijen samenwerken ‘die Nederland socialer willen maken’. ,,Maar de ervaring leert ook dat de PvdA vaak voor de verkiezingen mooie beloften doet, maar na de verkiezingen liever met CDA of VVD in zee gaat en aan afbraak- en bezuinigingspolitiek meewerkt. Dit heeft het vertrouwen van mensen in de politiek flink beschadigd. Dus iedereen die echte verandering wil, kan het beste SP stemmen.’’ Ook de Partij voor de Dieren wil geen onderdeel zijn van een Verenigd Links, zoals GroenLinks en PvdA zich ook wel presenteren. ,,Het is goed dat er nog iets te kiezen valt op progressief gebied. Die keuze moet je niet versmallen door alles op een hoop te gooien”, zei PvdD-bedenker en senator Niko Koffeman dinsdag op NPO Radio 1.