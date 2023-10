SP en D66: Zet rente studieleningen op 0 procent, betaal het met bloemen

24 okt. 2023 - 17:11

De rente is het probleem, niet het leenstelsel. Daar gaat de discussie over. Ik ben voorstander van het voorstel van beide partijen. Want waarom rekenen gemeenten voor hun hypotheek kredieten (de op-eet constructie van het eigen huis in de bijstand) geen rente? Omdat ze weten hoeveel narigheid dat oplevert. Niet alleen moet je dan het bedrag in delen terugbetalen maar ook de rente. Net als de studenten nu moeten. Wat met een looptijd van 35 jaar een verdubbeling van de schuld oplevert. Je moet wel een hele goede baan krijgen wil je dat allemaal kunnen terugbetalen. Het is bovendien erg inconsequent. Het uitgangspunt was altijd dat de student pas hoefde terug te betalen als hij voldoende verdiende. Ruim boven het minimumloon zodat afbetalen niemand in problemen zou brengen. Met deze rente verhoging verandert dat volkomen. Want bij de verplichte aflossing van de rente die in veel gevallen neerkomt op 100 euro per maand wordt geen rekening gehouden met draagkracht. Daarmee gaat het in tegen de regels die eerder zijn gesteld. En wie denkt dat ex studenten geld genoeg hebben is bevooroordeeld. Ruim 50.000 van de 1.5 miljoen studenten die onder het leenstelsel vallen is vanwege het leenstelsel gestopt omdat hun lening te hoog werd. Zij krijgen geen compensatie maar krijgen wel te maken met een lagere hypotheek.