Sophie Straat trapt racistisch anti-azc-nummer uit topdrie Spotify

Sophie Straat heeft het racistische AI-nummer ‘Wij zeggen nee, nee, nee, tegen een azc’ uit de topdrie van Spotify verdrongen. Haar track ‘Vrijheid, gelijkheid, zusterschap’ staat door een oproep van de Dolle Mina’s inmiddels op drie.
Sophie Straat noemt het racistische AI-nummer op Instagram “DOODENG en bovenal gevaarlijk”. “Laten we duidelijk zijn. Immigratie is geen probleem. Immigratie is een verrijking. Het is ons systeem dat faalt.”
De geëngageerde zangeres zal de inkomsten die ze ontvangt dankzij de extra streams, doneren aan de mensenrechtenorganisatie MiGreat, die zich inzet voor vluchtelingen.
