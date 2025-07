Songfestival Rotterdam ontsnapt aan extreemrechtse terreuraanslag

Vijf jaar geleden hebben Luxemburgse veiligheidsdiensten stilletjes een grootschalige extreemrechtse terroristische aanslag op het Eurovisie Songfestival in Rotterdam voorkomen. Dat meldt het Parool. De 23-jarige Zweedse scheikundestudent en neonazi Alexander H. had uitgebreide plannen ontwikkeld om bezoekers te vergiftigen met cyanide en ricine, explosieven te maken en chaos te zaaien in de Ahoy. De aanslag werd ontdekt toen H. in februari 2020 werd gearresteerd in zijn huis in Luxemburg, waar politie chemicaliën en voorbereidingen voor explosieven aantrof.