Sommige dingen veranderen niet: Marijnissen voorgedragen als lijsttrekker SP

Het partijbestuur van de SP heeft Lilian Marijnissen gevraagd om opnieuw lijsttrekker te worden bij de Tweede Kamerverkiezingen van 22 november. “Lilian heeft de afgelopen jaren grote kracht, leiderschap en inspiratie laten zien, zowel in de Tweede Kamer als daarbuiten”, stelt partijvoorzitter Jannie Visscher in een verklaring. Eventuele concurrenten van Marijnissen hebben nog tot vrijdag om zich te melden.

De SP-leider die eind 2017 aantrad, heeft naar eigen zeggen zin in de campagne. “Het einde van tijdperk Rutte is goed nieuws voor het land. Ik hoop op eindelijk een echte ideeënstrijd. We gaan Nederland weer opbouwen. Tijd voor nieuwe politiek.”