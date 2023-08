Somalië biedt excuses aan voor gênant trage sprintster Kijk Nou • Vandaag • leestijd 1 minuten • 224 keer bekeken • bewaren

De Somalische minister van Sport heeft excuses aangeboden voor het sturen van een jonge hardloopster naar de World University Games die op dit moment worden gehouden in China. De sprintster raakte direct na het startschot zo ver achterop dat ze niet meer in beeld was. Uiteindelijk kwam ze ruim tien seconden na de winnaar met een klein huppeltje de finishlijn over.

Waarom Nasra Abubakar Ali werd geselecteerd voor de universiteitsspelen is een raadsel. Nooit eerder deed ze mee aan een sportevenement. Er gaan geruchten dat Abubakar Ali het nichtje is van de vicepresident van de Somalische sportfederatie, maar dat is vooralsnog bevestigd noch ontkend. De Somalische universiteitsraad zegt in elk geval zelf geen atlete te hebben aangedragen.

De jonge vrouw liep de 100 meter sprint uiteindelijk in 21,81 seconden, ruim tien seconden trager dan de winnaar. "Een gênante vertoning", zegt minister Mohamed Barre Mohamud. Hij zei excuses aan alle Somaliërs te willen aanbieden. De voorzitter van de Somalische atletiekbond is inmiddels geschorst.