Soepgooiende activist legt uit waarom ze olieverfschilderijen te grazen neemt voor het klimaat

De 21-jarige klimaatactivist Phoebe Plummer werd afgelopen weekend wereldnieuws toen ze met een mede-actievoerder een blik tomatensoep tegen het olieverfschilderij De Zonnebloemen van Vincent van Gogh gooide in het Londense National Gallery. Dat deden ze om aandacht te vragen voor de verwoestende uitwerking die fossiele brandstoffen, zoals olie, hebben op het klimaat. Na de actie kregen de activisten bakken vol haat over zich heen, ook van mensen die de klimaatactivisten doorgaans een warm hart toedragen. Wat heeft de kunst het klimaat immers aangedaan?

Tijdens een nieuwe actie van Just Stop Oil legde Plummer uit waarom ze tot deze actie zijn overgegaan. Ze begint de video met duidelijk maken dat er geen enkele schade aan het schilderij is toegebracht. Dat zat achter glas en volgens Plummer wisten ze dit en zouden ze het anders niet gedaan hebben. De enige schade is aan de lijst, en die is minimaal en makkelijk te herstellen, zo heeft het museum ook laten weten. ‘Ze hebben de soep letterlijk met wat keukenpapier van het schilderij geveegd terwijl wij nog aan de muur vastgelijmd zaten,’ aldus Plummer.

Dan over het waarom van de actie die zoveel woede en onbegrip losmaakte. Plummer zegt zelf te weten dat het er ‘redelijk belachelijk’ uitzag. Maar juist dat wilden de activisten gebruiken om een discussie los te maken ‘over de vragen die ertoe doen’. Zoals over het Britse energie-en klimaatbeleid, waarbij de nieuwe premier Liz Truss ‘meer dan honderd nieuwe licenties’ heeft afgegeven voor het boren naar olie in de Noordzee. En dat terwijl Europa ernaar streeft om 2050 volledig klimaatneutraal te zijn, om zo het tij van de klimaatcrisis nog enigszins te kunnen keren.

Ook zegt Plummer dat de subsidies voor fossiele brandstoffen nog altijd het dertigvoudige zijn van die op hernieuwbare energie, ‘terwijl windturbines op zee negen keer goedkoper zijn dan fossiele brandstoffen.’ Volgens Plummer is dat het gesprek dat nu gevoerd moet worden:

“Er is geen tijd te verliezen. Vorig jaar nog zei Sir David King (een Britse scheikundige en hoofd van de Climate Crisis Advisory Group, een groep van wetenschappers die zich buigt over de klimaatverandering, red.) dat wat we de volgende drie à vier jaar doen, de toekomst van de mensheid zal bepalen. Dus we doen deze protestacties om media-aandacht te krijgen zodat mensen er nu over beginnen te praten.”

Plummer en partner waren niet de eerste Just Stop Oil-activisten die hun pijlen op een museum richtten. De afgelopen maanden gebeurde het meermaals dat activisten zichzelf vastlijmden aan olieverfschilderijen, waardoor het beroemde “La primavera” van Sandro Botticelli in het Effizi in Firenze.

Op de vraag of de activisten met dergelijke protesten niet juist vijanden maken, zei Plummer niet uit te zijn op het maken van vrienden: ‘We willen voor verandering zorgen.’