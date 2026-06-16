Sociopaat Musk loog tegen Nederlandse autoriteiten over veiligheid zelfrijdende Tesla’s Actueel Vandaag • leestijd 1 minuten • 265 keer bekeken • Bewaren

Tesla heeft de Rijksdienst voor het Wegverkeer (RDW) misleid met statistieken over zelfrijdende auto’s. Dat meldt persbureau Reuters op gezag van deskundigen. Zo beweert Tesla dat het zelfrijdende systeem (de Full Self Driving-modus, afgekort FSD) tienduizenden levens en bijna twee miljoen gewonden zou kunnen schelen.

“Onderzoekers die door Reuters werden geïnterviewd, zeiden dat die cijfers zeer misleidend zijn, omdat ze gebaseerd zijn op de onrealistische aanname dat elk voertuig in de VS, inclusief vrachtwagens en motorfietsen die gevoelig zijn voor ongelukken, zou worden vervangen door een Tesla met FSD – en dat elke Tesla in feite minstens zeven keer veiliger is dan het voertuig dat hij vervangt.”

Het gebeurt vaker dat sociopaat Elon Musk het niet zo nauw neemt met de waarheid. Op het door hem opgekochte platform X verspreidt de Tesla-CEO veelvuldig desinformatie en complottheorieën. Musk staat er ook om bekend dat hij meer belooft dan hij kan waarmaken. Zo was de SpaceX-topman er in 2020 “zeer zeker” van dat er in 2026 een bemande Mars-missie zou plaatsvinden.