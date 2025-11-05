Socialist Zohran Mamdani verkozen tot burgemeester van New York, Democraten winnen ook in Californië Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 513 keer bekeken • bewaren

De 34-jarige Zohran Mamdani die een uitgesproken linkse campagne voerde, is door de kiezers verkozen tot de nieuwe burgemeester van New York. Hij wordt de meest progressieve burgemeester van de stad sinds lange tijd. Mamdani is een overduidelijk tegenstander van de ook uit New York afkomstige president Trump maar voerde vooral campagne met zijn eigen agenda die gericht is op het bestrijden van armoede en honger, het betaalbaar maken van woningen en het leefbaarder maken van de stad.

Met zijn overwinning schrijft Mamdani meerdere primeurs op zijn naam: hij wordt de eerste moslim, de eerste burgemeester met een Zuid-Aziatische achtergrond en de eerste in Afrika geboren burgemeester van de grootste stad van de Verenigde Staten. Bovendien is hij de jongste burgemeester in ruim honderd jaar. Hij treedt aan op 1 januari. Mamdani’s verkiezing wordt gezien als een opsteker voor de linkervleugel van de Democratische Partij, die betoogt dat progressieve kandidaten beter aanslaan bij kiezers dan gematigde partijgenoten.

In Califiornië, de vierde economie ter wereld en een bolwerk van het oligarchische technofascisme, hebben de Democraten ook een overwinning geboekt. Ze stemden per referendum in met het plan van de Democratische gouverneur Gavin Newsom om de kiesdistricten in de staat opnieuw in te richten ten voordele van zijn partij. Newsom ging daartoe over omdat de Republikeinen dit overal in de VS aan het doen zijn om zich te verzekeren van een overwinning bij de verkiezingen volgend jaar.