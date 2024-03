Sociale netwerken smoren het verhaal van Palestina Opinie • Vandaag • leestijd 4 minuten • 140 keer bekeken • bewaren

Claire Schut Schrijver en jurist

Heeft Albert Heijn het gezien? LinkedIn heeft uw advertentie om eten lekker makkelijk thuis te bezorgen, direct na een gruwelijk filmpje geplaatst van een huilende Palestijnse moeder met haar dode peuter in de armen. Het kindje, uitgehongerd en uitgeput, is gestorven na het eten van vergiftigd brood.

Zoals Albert Heijn als grootgrutter met producten uit de bezette Palestijnse gebieden weet, blokkeert Israël al bijna vijf maanden de toevoer van water, medicijnen, voedsel en brandstof in Gaza. Hulpgoederen worden nauwelijks toegelaten. Er is sprake van moedwillige hongersnood. Hongersnood als massavernietigingswapen. Er zijn al veel Palestijnen, veel kinderen ook van de honger gestorven. Er dreigt een ramp.

Albert Heijn zal – anders dan de algoritmen van LinkedIn die nu eenmaal zo geprogrammeerd zijn – wel begrijpen dat reclame voor thuisbezorgd voedsel direct na dat filmpje over een van honger gestorven peuter getuigt van weerzinwekkende wreedheid en slecht is voor het imago.

Overigens mag u ervan uitgaan dat het niet per ongeluk, maar expres is gebeurd dat LinkedIn uw reclame voor lekker makkelijk eten heeft opgedist direct na een dode honger-baby uit Gaza. Dat zal ik uitleggen.

Net als meer pro-Palestijnen-activisten op LinkedIn zit ik in een zgn. shadow-ban. Dat is omdat ik het opneem voor (de mensenrechten van) de Palestijnen. En omdat ik me uitspreek tegen de genocide en andere oorlogsmisdaden door de apartheidsstaat Israël.

Dat mag niet van LinkedIn. LinkedIn staat voor de geopolitieke, economische en militaire belangen van de USA, EU en o.m. Nederland. Om die reden beknot het mijn vrijheid van meningsuiting en recht van protest, zonder dat de Nederlandse overheid mij tegen die inbreuken beschermt en daartegen optreedt.

Pro-Palestijnse geluiden worden op LinkedIn, net als op andere sociale mediaplatforms, systematisch ‘ge-shadow-banned’. Berichten over Gaza en de Westelijke Jordaanoever worden geheel of gedeeltelijk onzichtbaar gemaakt. Je ziet je eigen posts nog wel, maar niemand reageert erop. Soms krijgt een deel van de pro-Palestijnse incrowd ze wel te zien (vaak ook niet), maar de rest van de LinkedIn-gemeenschap niet of nauwelijks. Wie onwetend is en dat graag wil blijven, krijgt geen ellende of schokkende beelden voorgeschoteld.

Zo wordt ‘la historia oficial’, het Westerse narratief over Israëls oorlog tegen de Palestijnen kunstmatig in stand gehouden. Berichten die niet ermee overeenstemmen, worden onzichtbaar gemaakt of verwijderd. Soms hoor je daar iets over, als LinkedIn wil waarschuwen (mogelijk ook intimideren) dat je post in strijd is met hun ‘beleid’ en herhaling kan leiden tot straffen. Veel vaker hoor je niets. Dan merk je het toevallig, of niet.

Die straffen zijn geen grap. Er zijn pro-Palestijnse-activisten – de echte grote vissen met meer dan 1-5 miljoen volgers en meer dan 1-2 miljoen ‘views’ per week – die voorgoed van LinkedIn verbannen zijn, hun account permanent opgeheven. Afgedankt als waardevolle deelnemers aan de ‘open’ dialoog van het ‘vrije’ westen. Personae non grata. Omdat ze feiten aan de kaak stellen die de aandeelhouders van LinkedIn niet willen horen.

Van een deugdelijk werkend rechtsmiddel is geen sprake. LinkedIn is onbereikbaar.

Aldus worden de Palestijnen en de pro-Palestijnse-activisten geïsoleerd, gemuilkorfd, uitgegumd. Net zoals de Joden voor, tijdens en na de Tweede Wereldoorlog is aangedaan. En net zoals de Palestijnen sinds het begin van de Nakba 1948-2024 ten deel is gevallen. Laat het tot je doordringen wat dat betekent: uitgegumd, ausradiert.

Naast het uitgummen horen pesterijtjes bij de klassieke shadow-ban. Kleine schepjes zand in de machine. Er zijn 1.000den manieren om iemand te laten voelen dat de vrijheid van meningsuiting en het recht van protest (fundamentele mensenrechten voor alle mensen ter wereld gelijk) op LinkedIn niet worden gehonoreerd, als het om de Palestijnen gaat.

Voorbeelden? Als je bijna klaar bent met het schrijven van een commentaar, wordt de pagina ververst. Weg tekst. Je bekijkt een filmpje, wilt terugkeren naar de post om ‘m te delen: weg post, nergens meer te vinden. Je krijgt een eindeloze sliert pro-Palestijnse berichten geserveerd, waarvan geen enkele post is ‘geliked’, becommentarieerd of gedeeld. De boodschap: zo doen we dat hier op LinkedIn met berichten die niet in de westerse kraam passen.

De reclame van Albert Heijn over makkelijk eten thuisbezorgd krijgen, direct na het filmpje over een van honger gestorven peuter, is een schoolvoorbeeld van zulke ‘pesterijtjes’. Dat wordt algoritmisch zo geregeld. Omdat het kan. Om te prikkelen, even lekker te knijpen. Om te laten ervaren dat LinkedIn professioneel aan de touwtjes trekt, de genocide door Israël steunt en elke support aan (de mensenrechten van) de Palestijnen ontmoedigt, hindert, onmogelijk maakt, de facto verbiedt. Ook na mijn post hierover heb ik de AH-advertentie nog zeker 10-20 keer voorbij zien komen.

Zo wordt uw reclame, Albert Heijn, voor lekker makkelijk thuis bezorgd voedsel gebruikt, misbruikt zou u misschien zeggen, om de Palestijnen en hun achterban te kwetsen. Het stelt Albert Heijn – vermoedelijk ongewild – in een razend slecht daglicht. Een daglicht dat genocide ethnic cleansing oorlogsmisdaden landroof en destructie van een heel volk en cultuur vergoelijkt en de mensenrechten schendt. Is dat de corporate identity die Albert Heijn wil uitdragen?

Ja? Dan is dat duidelijk. Nee? Dan is het te hopen dat Albert Heijn LinkedIn hierop zal aanspreken.

Het zou fijn zijn, als Albert Heijn LinkedIn dan ook wijst op universele rechten van de Palestijnen. Dat genocide en ethnic cleansing echt niet kunnen. Censuur en ausradieren evenmin.

Maar als Albert Heijn dat niet aandurft en liever winst maakt en producten van illegale kolonisten op Palestijns land blijft verkopen, is dat weliswaar niet goed te praten, maar best te begrijpen. Handel gaat voor mensenrechten. Dat vindt de d.e.m.i.s.s.i.o.n.a.i.r.e minister-president Rutte ook.