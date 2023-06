Linkse partijleider Vlaanderen opgejaagd om geaardheid

Conner Rousseau, leider van de Vlaamse sociaaldemocratische partij Vooruit, worstelt met zijn geaardheid. Dat vertelt de 30-jarige politicus in een video-interview dat hij zelf op YouTube heeft gezet. Rousseau valt naar eigen zeggen niet alleen op vrouwen maar ook op mannen. Hij wil daar geen label op plakken, schrijft De Morgen . “Ik weet niet wat ik ben. Het is niet leuk als iedereen er een term op wil plakken.”

Lange tijd spiegelde Rousseau zich aan Mark Rutte: vragen over zijn privéleven hield hij af. Die strategie kan hij niet volhouden, zegt hij . “Ik snak naar adem.” En: “Het voelt alsof ik in een klein lokaal sta waar de muren elke dag dichter op me afkomen.”

Het heeft er alle schijn van dat Rousseau naar buiten treedt onder druk van aanhoudende roddels. Dubieuze rechtse sites in België publiceerden de afgelopen tijd al suggestieve verhalen over de sociaaldemocraat. Op de vraag of hij zich opgejaagd wild voelde, antwoordt Rousseau in het interview bevestigend.