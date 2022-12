Snoepfabrikant Haribo start onderzoek naar kindslaven en dierenkwelling bij productie

5 nov. 2017 - 5:24

Goed programma, bestaat al heel lang. Zoiets hebben wij in Nederland niet meer. Duurt wel iets langer dan onze hedendaagse 'Nova', verworden tot het 'snelle', te missen en zeer oppervlakkig voorbij suizende 'Nieuwsuur' dat in werkelijkheid meer tijd besteed aan zeggen wat er allemaal nog meer aan sport op de TV komt...ons oppervlakkige journaal...een radio nieuwszender waarop ze menen dat als je een quiz maar nieuwsquiz noemt dit iets toevoegt. Wat mis ik de oude zender. Ik heb het kijken naar Hard ander fair, de laatste tijd wat verwaarloosd evenals het programma op BBC World; Hardtalk waar een persoon iedere keer 'hard aber fair' het vuur aan de schenen wordt gelegd.... Daarbij aangetekend dat er ook in Duitsland zelf evenals in het buitenland vele misstanden bestaan die door de overheid gedoogd worden of moedwillig in stand gehouden. Zo vind ik Hartz 1V ook wel een soort van slavenhandel, gelegitimeerde slavenhandel. Die mensen worden ook nog gerekend tot de 'werkenden' dus niet in de werkeloosheidscijfers opgenomen. Dan nog te denken aan de vele theeplantages in Afrika, Kenia dacht ik, de bloeddiamanten en de andere edelstenen waarvoor mensen en kinderen in diepe smalle holen moeten afzakken om ze te winnen en er amper iets voor krijgen, maar hier duur verkocht worden. Ik kan het allemaal niet meer onthouden jammer genoeg, het is te veel. Vranckx op België Canvas TV zendt al jarenlang allerlei documentaires uit (op de vroege zondagavond) over de vele misstanden in de wereld, waaronder de vele soorten van uitbuiting en slavenhandel, kinderarbeid, t.b.v. het westen. ....Ik heb er zo vaak naar gekeken dat ik het even bewust achterwege laat, je wordt er niet heel erg vrolijk van kan ik je wel zeggen... Globalisatie is goed voor de grote multinationals...en Europa...Het wordt zo mooi gebracht maar het heeft feitelijk een heel lelijk gezicht. Ik probeer er ook steeds achter te komen hoe dat gaat met de Nederlandse bloemenkwekers die hun gebied daar naar toe verlegd hebben, naar Afrika bedoel ik. Wel eens een documentaire over gezien maar kon er ook daar niet achterkomen wat die mensen nu eigenlijk verdienden met hun werk dat steeds aangenomen moest worden (tegen de laagste prijs?) Een documentaire gezien waar een natuurlijke waterbron geconfiskeerd werd door een bedrijf dat er nu grote winsten mee maakt door het in flesjes te stoppen en het hier, in het westen, te verkopen. Waar de mensen sindsdien verstoken zijn van drinkwater.... En wat te denken van de bananen en tabaksplantages... Globalisatie. Daarom heb ik ook zo'n grote moeite met dat woord, vooral de sprookjes die eraan verbonden zijn.