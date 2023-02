SNL: Kerstmis in het Witte Huis Nieuws • 17-12-2017 • leestijd 1 minuten • bewaren

Donald Trump, de beterste president die de VS ooit gehad heeft, maakt zich samen met zijn toegewijde First Lady op voor Kerst in het Witte Huis, of eventueel een van zijn eigen resorts waar een verblijf op kosten van de belastingbetaler kan worden geboekt. Trump neemt het afgelopen jaar, dat wel het beste jaar uit de Amerikaanse geschiedenis wordt genoemd, nog eens door bij Saturday Night Live. De vele medewerkers die hij het afgelopen jaar heeft ontslagen, dan wel uit zichzelf zijn vertrokken, worden een voor een in de boom gehangen. Er komt een keur aan bekenden voorbij, met als hoogtepunt Ivanka, vertolkt door Scarlett Johansson. Ze moet het helaas doen zonder haar echtgenoot Jared Kushner. “Die is zijn koffers aan het pakken, voordat de FBI langs komt.”