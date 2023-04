Sneue transhaters bij drag queen-voorleesmiddag volledig overstemd door kleurrijke tegendemonstranten

16 apr. 2023 - 12:58

Dat de cultuuroorlog zich toespitst op dit onderwerp is niet verbazingwekkend. Het is bedreigend voor de bestaande hokjes. Mannelijkheid is vooral een antoniem van vrouwelijkheid. De oorspronkelijke deal was 'ik ben de beste en jij bent de speciale'. En de hamvraag van het leven was 'wat heb je in je broek en met wie seks je?' Dit is het leidmotief voor velen in het menselijk contact. Veel gedragingen en redenaties zijn daar een afgeleide van. Primair? Misschien, maar de drijfveren onderzoeken is interessanter dan vlaggenvertoon of symboolpolitiek. De boeroepers kunnen gender nonconformiteit gewoon niet hanteren. Het is bijna een persoonlijk identiteitsverlies, gemixt met projectie en onthechting waarbij het object van irritatie weggewerkt moet worden in plaats van een reflectie op de eigen rol. Mijn idee is dat feminisme pas af is als vrouwelijkheid voor mannen genormaliseerd is. Mijn persoonlijke mening over Drag is daarbij irrelevant. Het recht op extravaganza is het verdedigen waard. Punt. Blijf voorlezen en ook aangifte doen, darlin' . De digitale recherche moet ook eens meer prioriteit krijgen. Leven en laten beven moet een halt toegeroepen worden.

