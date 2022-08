Snelwegblokkades levensgevaarlijk: OM onderzoekt dodelijk ongeval

20 jul. 2022 - 14:30

Het verkeer op de Nederlandse snelwegen staat heel vaak stil, door ongelukken, drukte, bruggen die niet meer dicht gaan etc. etc. Als ik heen en weer naar mijn werk ga sta ik regelmatig stil. Daar hoor je dus als weggebruiker mee om te gaan, afstand houden etc. Of de actie van deze chauffeur al of niet klopt weet ik niet maar hem de schuld van het ongeluk geven is wel erg makkelijk. Degene die niet op zat te letten en niet op tijd remde lijkt mij hier de schuldige. Of gaan we als een brug of sluis in een snelweg (bijv. A7 bij Den Oever) niet meer dicht wil de directeur van Rijkswaterstaat aanhouden?

