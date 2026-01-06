Sneeuw legt Nederland nagenoeg plat, woensdag code oranje Actueel Vandaag leestijd 3 minuten 256 keer bekeken Bewaren

Het KNMI heeft voor woensdag in vrijwel heel Nederland code oranje afgegeven vanwege de grote sneeuwval. Voor woensdagochtend wordt veel sneeuw en gladheid verwacht, om die reden werd eerder op de dag door Rijkswaterstaat al opgeroepen om thuis te werken indien nodig. Code oranje is de een na hoogste waarschuwingsniveau en houdt in dat er volgens het KNMI "grote kans op gevaarlijk weer waarbij de impact groot is met mogelijk schade, letsel of veel overlast" is. Alleen in Limburg en op de Waddeneilanden blijft code geel gelden.

ANP meldt:

Het KNMI verwacht dat woensdag een gebied met veel sneeuw over Nederland trekt. Dat begint in het westen en schuift dan naar het oosten. Op sommige plekken kan tot 7 centimeter sneeuw vallen. Dit kan leiden tot gladheid. Langs de kust blijft vermoedelijk "weinig sneeuw liggen en is de kans op gladheid minder groot", aldus de weerdienst.

Ook ProRail laat weten dat de sneeuw woensdag voor "flinke hinder" kan zorgen op het spoor. De NS rijdt dan net als dinsdag volgens de winterdienstregeling. Dat wil in theorie zeggen dat ongeveer 80 procent van het gebruikelijke aantal treinen rijdt, in de praktijk blijkt dat veel minder te zijn. Dinsdag strandden veel reizigers op verschillende stations in het land omdat er vanwege de sneeuw geen of nauwelijks treinen reden. De treinen die wel reden waren afgeladen vol.

JEROEN JUMELET / ANP

Sinds maandag is het chaos in het land vanwege een hoeveelheid sneeuw die in jaren niet meer is gezien in Nederland. Schiphol kampt daardoor met grote problemen. Honderden vluchten zijn geannuleerd, waardoor talloze reizigers zijn gestrand op de luchthaven. Dinsdag riep Schiphol op niet meer naar het vliegveld te komen en vroeg aanwezigen te vertrekken vanwege de massale drukte. Honderden reizigers met geannuleerde vluchten sliepen in de nacht van maandag op dinsdag in de terminals van Schiphol. Velen van hen zijn daar beland omdat ze moesten overstappen op Schiphol maar niet het visum hebben om het land in te mogen.

Dinsdag ontstond er nog wat milde paniek in Utrecht. Het plein voor station Utrecht centraal werd afgesloten omdat er veel sneeuw op het bollendak ligt en meerdere bollen bleken ingedeukt door het gewicht. De vrees was dat deze konden bezwijken onder de druk. Ook viel er sneeuw langs de randen naar beneden. Toegangstrappen naar de ondergelegen fietsenstalling werden gesloten, net als de winkels en horecagelegenheden met de ingang aan het plein. Begin van de avond bleek dat er toch geen direct instortingsgevaar was. Het plein bleef uit voorzorg nog wel gesloten.

In grote delen van Nederland lag deze week 5 tot 15 centimeter sneeuw, met lokale uitschieters tot rond 30 centimeter. Het is daarmee de grootste sneeuwval in jaren. Weer.nl schrijft:

Het is alweer vijf jaar geleden dat er voor het laatst zoveel sneeuw viel in Nederland. Dat was in februari 2021, toen sneeuwstorm Darcy grote delen van het land bedekte met een dikke sneeuwlaag. Destijds viel er op veel plaatsen tussen de 2 en 20 centimeter sneeuw, met lokaal rond 30 centimeter, onder andere op de Veluwe en in de Achterhoek.

Behalve chaos levert de sneeuw ook mooie plaatjes op: