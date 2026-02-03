Snacks en snoep uit de fabriek zijn net zo erg als tabak Actueel Vandaag leestijd 2 minuten 241 keer bekeken Bewaren

Wetenschappers van drie Amerikaanse universiteiten hebben overeenkomsten ontdekt tussen de verslavende eigenschappen van sigaretten en die van zogeheten ultrabewerkt voedsel, ultra processed foods, oftewel UPF's. Dat is de technische benaming voor snoep, snacks en frisdranken uit de fabriek die verkocht worden via onder meer supermarkten en automaten. Overmatige consumptie daarvan leidt tot gezondheidsproblemen. Net als tabak kan het lijden tot een volledig verziekte oude dag en een langzame, pijnlijke dood.

De Marker legt helt helder uit.

De producten zijn niet toevallig ongezond, ze worden bewust zo ontworpen door de voedselindustrie. Die kopieert daarmee de praktijken van de tabaksindustrie. De wetenschappers ontdekten dat er stoffen worden toegevoegd die "dwangmatige consumptie" stimuleren. Oftewel, dat je die zak chips in één keer leegeet terwijl je dat eigenlijk niet van plan was, komt niet door jou maar door de stoffen die aan het product zijn toegevoegd. Zoals de tabaksindustrie stoffen toevoegt om sigaretten nog verslavender te maken. Verslaafden zijn namelijk, zo weet iedere drugsdealer, een zekere bron van inkomsten.

Het onderzoek wees uit dat gangbare UPF's zoals frisdranken, chips en koekjes industrieel worden geproduceerd op een manier die de "dosering" van verslavende ingrediënten optimaliseert en overmatig gebruik aanmoedigt. "UPF's zijn niet alleen voedingsstoffen, maar [zijn] opzettelijk ontworpen, sterk gemanipuleerde en hedonistisch geoptimaliseerde producten," aldus het onderzoek.

Omdat de snacks net zo worden gemanipuleerd als tabaksproducten, is het tijd om ze ook net zo te behandelen. Dat stellen de onderzoekers voor. Zeker omdat mensen voedsel nu eenmaal nodig hebben, in tegenstelling tot tabak, en ze daarom beschermd moeten worden tegen de kwalijke praktijken van de winstbeluste industrie.

Dit zou kunnen leiden tot duidelijkere etikettering, hogere belastingen, beperkingen op de beschikbaarheid in scholen en ziekenhuizen, en restricties op marketing gericht op kinderen. De auteurs van de studie wijzen erop dat, in tegenstelling tot tabak, voedsel essentieel is voor het menselijk overleven, waardoor de noodzaak voor UPF-regulering des te urgenter is, omdat "het moeilijk is om je af te melden voor de moderne voedselvoorziening".

Uit een eerdere studie van UNICEF bleek al dat jionge kinderen, van onder de 11 jaar, onverantwoorde hoeveelheden van snacks en voedsel naar binnen krijgen. De voedselindustrie slaat vooral toe onder de armere delen van de bevolking.