Snackbar Boss Class dreigt met vertrek uit Nederland

Niet de kroket van Boss Class © cc-foto: Jeremy Keith / https://flic.kr/p/c4fWH9

Nieuwe regels van de Voedsel- en Warenautoriteit maken de bedrijfsvoering van Snackbar Boss Class in Rotterdam zo goed als onmogelijk. Uitbater Peter Berdowski dreigt daarom met vertrek. “Dit is heel slecht voor de reputatie van de Beijerlandselaan.”

In het onlangs uitgebrachte informatieblad 64 stelt de Voedsel- en Warenautoriteit strenge eisen aan de inkoop van grondstoffen voor levensmiddelen. Producenten moeten steeds strakker administreren waar hun grondstoffen vandaan komen. Deze zogeheten zorgplicht beschermt consumenten tegen ondeugdelijk voedsel en is in lijn met Europese regelgeving.

“Het ondernemen wordt je volstrekt onmogelijk gemaakt door deze regels”, zegt Berdowski, wiens befaamde kroketten ook bij snackbar Paradice in de Bas Jongeriusstraat verkrijgbaar zijn. “Ik verkoopt geen bagger. Maar ik hebt geen flauw idee wat die zorgplicht precies gaat betekenen. Iedereen weet dat Paradice een maffiose witwastent is die het niet zo nauw neemt met de hygiëne. Als je daar wilt leveren, moet je af en toe een oogje dichtknijpen. Gaat de Nederlandse rechter straks zeggen dat ik geen kroketten meer mag leveren aan Paradice? De Nederlandse wet is helemaal niet van toepassing in de Bas Jongeriusstraat en al helemaal niet in Paradice.”

Versnijden

Volgens snackbardeskundige Maria van der Heijden overdrijft Berdowski: “Hij mag zijn kroketten best leveren aan Paradice, als hij daar maar niet meedoet aan het versnijden van de coke. Het probleem is alleen dat Schele Tony, de eigenaar van Paradice, vindt dat zijn leveranciers best af en toe een handje mogen uitsteken voor de vorstelijke bedragen die hij betaalt. Als hij daaraan toegeeft, bevindt Berdowski zich inderdaad op glad ijs. Dan gaat de rechter zich namelijk afvragen of die tien euro een redelijke prijs is voor zijn kroket of dat het een beloning is voor deelname aan activiteiten die het daglicht niet kunnen velen.”

Omdat hij niet weet wat Schele Tony in de toekomst van hem zal verlangen, vindt Berdowski het oneerlijk dat hij daarvoor verantwoordelijk gehouden kan worden. “Als jij mij ken zeggen wat zorgplicht in een brede en diepe kroketportefeuille betekent, dan hout ik me aanbevolen. Ik kent moeilijk nee zeggen, want dan loopt ik omzet mis. Dat is slecht voor de economie, dus dat kan echt niet. Mijn grootste aandeelhouder, ome Martijn, vindt dat niet leuk. Echt helemaal niet leuk.”

Berdowski wil nog niet zeggen waar hij zijn snackbar naartoe verhuist als de Voedsel- en Warenautoriteit doorzet. Alle moderne landen hebben tegenwoordig namelijk hygiëneregels. Het liefst zou hij zien dat de regelgeving vervangen wordt door een vrijwillig convenant over maatschappelijk verantwoord ondernemen waar iedereen lippendienst aan bewijst zonder zich er werkelijk aan te houden.