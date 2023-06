Smog in Noord-Amerika en Noorwegen door Canadese bosbranden

9 jun. 2023 - 10:11

''En hier ergens staat het vrijheidsbeeld'' Dit soort vervuiling kun je nog zien zodat je jezelf kunt beschermen met een mondkapje? Dat zal niet zo zijn bij nucleaire vervuiling die mogelijk ontstaat omdat Biden oorlog aan het voeren is tegen de Russen in Oekraïne. Dus opgepast want elke dag gaat Biden c.s. weer een stapje hoger op de escalatieladder. Wat wel scheelt is natuurlijk dat de Chinezen nu afluisterapparatuur gaan plaatsen op Cuba dat al sinds 1962 afschuwelijk door de VS/Biden en handlangers economisch wordt geboycot. Omdat Biden aldoor met wapens rond Taiwan vaart. Er van uit gaande dat de Chinezen ons tijdig informeren als het helemaal fout gaat. https://www.telegraaf.nl/nieuws/739732425/moderne-cubacrisis-dreigt-door-spionagedeal-havana-en-peking