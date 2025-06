Smartphonegebruik te schadelijk voor kinderen, overheid adviseert leeftijdslimiet tot wel 15 jaar

Demissionair staatssecretaris Vincent Karremans (VVD, Jeugd en Preventie) presenteert het advies dinsdag nadat eerder wetenschappers, experts en ouders alarm sloegen over de schadelijke gevolgen van de technologie. Zo heeft schermgebruik een negatieve invloed op de ontwikkeling van bepaalde hersenfuncties. In maart nam een meerderheid in de Tweede Kamer een motie aan van D66-Kamerlid Hanneke van der Werf en NSC-Kamerlid Jesse Six Dijkstra. In de motie werd het kabinet opgeroepen om tot een minimumleeftijd te komen, met 15 jaar als optie.