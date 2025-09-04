Smartphone scrollen tijdens toiletbezoek vergroot de kans op aambeien Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 102 keer bekeken • bewaren

Mensen die langdurig op hun telefoon scrollen tijdens toiletbezoek, lopen meer kans op de ontwikkeling van aambeien. Dat ontdekten wetenschappers door het ondervragen van patiënten die een darmonderzoek ondergingen. Degenen die last hadden van aambeien bleken langer op de wc te blijven zitten doordat ze op hun telefoon scrollden, bericht The Guardian.

Volgens de wetenschappers zijn met name apps als TikTok er op gericht het besef van tijd te ondermijnen. Daardoor wordt er meer tijd op de bril doorgebracht dan gezond is. Bijna de helft van de ondervraagden - allen boven de 45 - die hun toestel meenamen bleken meer kans op aambeien te hebben dan toiletbezoekers zonder telefoon.

De medici stellen dat een toiletbezoek hooguit 5 minuten moet duren. Als de grote boodschap dan nog niet is afgeleverd is het tijd om wat anders te gaan doen. Mensen die hun telefoon toch niet kunnen laten liggen zouden zich moeten beperken tot het bekijken van maximaal twee TikTok-clipjes.